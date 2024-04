Albano, “Valorizziamo patrimonio indispensabile”

Sono 73 i progetti delle organizzazioni di volontariato e degli enti del terzo settore ammessi a finanziamento per oltre 3,1 milioni di euro dall’assessorato regionale della Famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Si tratta di attività e iniziative di rilevanza regionale e d’interesse generale.

Albano, “Continuiamo a sostenere ruolo di organizzazioni volontariato”

“Con questo provvedimento – afferma l’assessore Nuccia Albano – continuiamo a intervenire a sostegno del settore, valorizzando il ruolo complementare e sussidiario che le organizzazioni di volontariato ricoprono nella nostra società. Costituiscono un patrimonio indispensabile avendo la capacità di erogare servizi e, allo stesso tempo, di generare comunità attraverso la valorizzazione di spazi, luoghi e legami che avvicinano le persone tra loro”.

Gli enti ammessi dovranno produrre documentazione

Gli enti ammessi a contributo dovranno produrre la documentazione prevista entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di finanziamento e l’avvio delle attività progettuali dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dalla data di comunicazione di ammissione da parte dell’assessorato. Il decreto e gli allegati con le associazioni ammesse a finanziamento e quelle escluse sono disponibili sul portale istituzionale della Regione Siciliana a questo indirizzo.

Quattro milioni per rimodernare gli asili nido

Sono ventisei le strutture siciliane per la prima infanzia che riceveranno dalla Regione i finanziamenti per il sostegno agli investimenti per l’adeguamento delle strutture sedi di asili nido. Il dipartimento regionale della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato l’elenco delle domande degli enti del terzo settore che hanno avuto accesso alle risorse. In totale saranno assegnati circa quattro milioni di euro, somme derivanti dalla quota residuale delle risorse trasferite dal Fondo nazionale per le Politiche della famiglia.

Gli aiuti sono destinati agli enti no profit iscritti nel registro unico nazionale del terzo settore o che avevano già presentato istanza di iscrizione al momento della adesione all’avviso pubblico. Il massimo importo finanziabile è di 200 mila euro o il 90% dell’importo del progetto.

I progetti ritenuti ammissibili al finanziamento sono quattordici in provincia di Palermo, uno per provincia ad Agrigento, Caltanissetta, Messina e Siracusa, sei in provincia di Catania e due in provincia di Trapani. La graduatoria è accessibile a questo link. Come detto, il massimo importo finanziabile è di 200 mila euro o il 90% dell’importo del progetto.La Sicilia, secondo un report di Openpolis, offre 14.640 posti nei nidi e nei servizi per la prima infanzia, a fronte di circa 117mila residenti con meno di 3 anni.