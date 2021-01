E’ accusato di avere messo a segno rapine tra il 2 e l’11 febbraio dello scorso anno ai danni di farmacie nei quartiere Cep e Cruillas a Palermo.

Gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Carmelo Testagrossa 32 anni, palermitano. Due colpi sono stati messi a segno, nel terzo i dipendenti hanno reagito e l’avrebbero messo in fuga. Il 2 febbraio un uomo, con volto travisato e facendo intendere di essere armato, aveva minacciato i dipendenti di una farmacia di viale Michelangelo.

Il bottino erano stato di 300 euro. Il 5 febbraio un altro colpo ad una farmacia di Cruillas. Qui il bottino è stato di 800 euro. L’11 febbraio il rapinatore sempre a Cruillas è stato messo in fuga. Secondo le indagini degli agenti della squadra mobile a mettere a segno i colpi è stato Testagrossa.

I poliziotti sono arrivati al giovane attraverso le immagini del sistema di videosorveglianza dei negozi e ad alcune telecamere per strada che hanno immortalato l’uomo prima di entrare in azione. In casa sono stati trovati abiti e scarpe simili a quelli indossati dal rapinatore.