Rapina questo pomeriggio a Palermo. Tre giovani sono entrati in azione poco prima della chiusura, riuscendo a fuggire col bottino e facendo perdere subito dopo le proprie tracce.

In tre che hanno fatto irruzione ieri sera al supermercato ‘Carrefour’ di via Tommaso Aversa, nella zona della Noce.

In base a quanto raccontato dai dipendenti i tre avevano il volto coperto da passamontagna e mascherine e, facendo intendere di essere armati, hanno minacciato una cassiera e l’hanno costretta a consegnare i soldi dell’incasso.

Una volta in possesso del bottino, circa trecento euro, la banda di malviventi si è data alla fuga a piedi.

Quando è stato lanciato l’allarme sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno avviato le ricerche. Al vaglio ci sono le immagini delle telecamere della videosorveglianza dell’attività commerciale, da cui potrebbero emergere importanti dettagli per rintracciare i rapinatori. Il supermercato di via Aversa è già finito nel mirino dei malviventi altre volte: pochi mesi fa l’ennesimo colpo, in azione due uomini con il volto coperto e armati di pistola.