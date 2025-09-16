Tre pusher di 17, 18 e 31 anni sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri nel quartiere Zen 2 di Palermo. Il minorenne è stato notato dai militari mentre cedeva una dose un cliente in via Alberto Braglia, addosso aveva 260 euro, possibile provento dell’illecita attività, mentre in un pozzetto nei pressi dell’area in cui è stato fermato i carabinieri hanno trovato 17 dosi di cocaina.

Il 17enne, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato condotto nell’istituto penale per minorenni ‘Malaspina’.

Il 18enne è stato bloccato in via Agesia di Siracusa anche lui mentre vendeva della droga. Nelle tasche dei pantaloni aveva 19 dosi di cocaina. Analogamente in via Costante Girardengo, il 31enne è stato colto sul fatto mentre cedeva droga a vari clienti, è stato trovato con diverse dosi di cocaina e hashish. Gli arresti sono stati convalidati dal gip di Palermo, che ha disposto per i maggiorenni i domiciliari.

Nell’ambito delle stesse attività di controllo, i carabinieri hanno sequestrato, a carico di ignoti, 100 grammi di cocaina e 3 panetti di hashish per un peso complessivo di 300 grammi. Erano nascosti in un foro ricavato su un muro in un sottoscala e in un box abusivo.