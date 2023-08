Le fiamme, che hanno avvolto il Palermitano, lo scorso 24 e 25 luglio, hanno messo in ginocchio intere comunità, distruggendo anche luoghi simbolo dell’Isola. Per fortuna, però, la macchina della solidarietà si è messa, subito, in moto.

Accade a Palermo, dove arriva l’evento “Ripara la mia casa…Ricostruiamo insieme la casa di Benedetto il Moro”, organizzato dai “Frati minori di Sicilia” e dal Cineteatro Colosseum.

Tre intere serate dedicate al teatro. Appuntamento giovedì 17, mercoledì 23 e mercoledì 30 agosto con tre spettacoli creati da Orazio Bottiglieri.

Il teatro arriva, così, a Santa Maria di Gesù, nelle tre giornate, alle 21:00, al parcheggio del Convento, presso salita Belvedere, 3. L’ingresso è a donazione libera, che sarà, interamente devoluta alla ricostruzione della casa di Benedetto il Moro.

“Vogliamo donare un sorriso alle popolazioni colpite dalle fiamme – spiegano dal Cineteatro Colosseum -. Il 17–23-30 agosto in un luogo bellissimo, attraverso la magia del teatro vogliamo stare insieme ed esprimere la nostra dolce ed umile solidarietà”.

Ma a cosa si assisterà? Si comincia giovedì 17 agosto con la commedia “Mia madre sta con Adolf”, per poi passare mercoledì 23 ad un’altra commedia: “Diversamente umano”. Infine, mercoledì 30 agosto è la volta dello spettacolo di cabaret “Ridere tutta salute”.

