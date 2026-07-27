Siciliani poco attenti alla salute e adesione agli screening oncologici ancora troppo bassa. Nonostante le campagne di screening gratuiti di prevenzione dei tumori della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto raggiungano a tappeto tutti i soggetti che vi rientrano, l’adesione dei cittadini non è ancora tale da toccare obiettivi soddisfacenti.

Una campagna per promuovere gli screening

Asp Palermo e Federfarma Palermo, quindi, hanno deciso di unire le forze per amplificare i risultati della prevenzione e lanciano insieme un programma di informazione e sensibilizzazione della popolazione sull’importanza di una diagnosi precoce che è possibile attraverso l’adesione a questi tre screening offerti dal Servizio sanitario nazionale.

L’inedita sinergia si articolerà attraverso la presenza di una task force dell’Asp presso la rete delle 395 farmacie attive in città e provincia, e la realizzazione di una campagna promozionale su giornali, tv e web.

Tre testimonial fra cui Maria Grazia Cucinotta

Con grande sensibilità hanno accettato di esserne testimonial tre volti noti e molto amati dal pubblico: Maria Grazia Cucinotta, madrina e testimonial di Komen Italia e della “Race for the Cure”, da anni impegnata nella promozione della prevenzione del tumore della mammella

anche attraverso la propria esperienza familiare, vissuta accanto alla madre e alla sorella, entrambe salvate grazie a una diagnosi precoce; Ernesto Maria Ponte, da sempre vicino alle campagne dedicate alla salute, che dopo la recente esperienza personale legata a un grave episodio di diverticolite ha portato in scena lo spettacolo “Diverticoli”, trasformando il racconto della malattia in un’occasione per riflettere, anche con ironia, sull’importanza della prevenzione; e Sasà Salvaggio, protagonista di numerose iniziative sociali e di sensibilizzazione, che ha scelto di mettere la propria popolarità al servizio di un messaggio di grande valore civile.

La sottoscrizione del protocollo

Domani sarà sottoscritto fra Asp Palermo e Federfarma Palermo un apposito protocollo d’intesa sul

sostegno agli screening oncologici. Saranno presenti Giacomo Scalzo, dirigente generale del Dipartimento per le attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute; Alberto Firenze, direttore generale dell’Asp Palermo; Roberto Tobia, presidente di Federfarma Palermo; Ernesto Maria Ponte, Sasà Salvaggio e, con un contributo video, Maria Grazia

Cucinotta.