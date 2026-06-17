Il tribunale del riesame di Palermo ha annullato il sequestro del locale Taverna Calderai che era stato disposto dagli agenti della polizia municipale di Palermo. I giudici hanno accolto la richiesta avanzata da Giovanni Caputo, rappresentante legale della società Intothebar srl, difeso dall’avvocato Claudia Di Gati annullando il decreto di convalida del sequestro emesso dalla procura il 25 maggio scorso.

Il provvedimento ha disposto il dissequestro delle autorizzazioni, la restituzione d quanto sequestrato e la possibilità per il titolare di potere riaprire l’attività. Le irregolarità riscontrate dagli agenti sono state contestate davanti ai giudici che hanno accolto il ricorso.

“Il tribunale ha accolto la richiesta – dice l’avvocato Claudia Di Gati – e il provvedimento di chiusura verrà impugnato davanti al Tar. In sede di accertamento non erano state trovate né irregolarità sulle condizioni igienico sanitarie né sui lavoratori che erano tutti in regola. Mancava una pedana e uno scaldabagno che si erano guastati”.