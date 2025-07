Oltre 1300 giovani in gara a Città del Mare

Si sono conclusi con grande entusiasmo e partecipazione i Campionati Italiani Giovanili di Scacchi Under 18, ospitati quest’anno nella suggestiva cornice di Città del Mare, in provincia di Palermo. L’evento ha rappresentato non solo un trionfo per l’intero movimento scacchistico nazionale, ma in particolare per la Sicilia, protagonista assoluta della manifestazione.

La delegazione siciliana ha infatti conquistato due titoli italiani, aggiudicandosi anche il premio come migliore eegione. I riconoscimenti non si sono fermati qui: il titolo di miglior club è andato a Palermo Scacchi, mentre la provincia di Palermo si è imposta come la più premiata a livello nazionale.

Il successo dell’evento non è stato solo sportivo, anche organizzativo. La manifestazione ha accolto circa 1300 giovani scacchisti provenienti da tutta Italia, accompagnati da familiari e tecnici, per un totale di oltre 4.000 presenze. Una vera e propria festa degli scacchi giovanili, resa possibile grazie al lavoro congiunto dell’Accademia Scacchistica Monrealese guidata da Antonio Maestri, della Federazione Scacchistica Italiana presieduta da Luigi Maggi e dall’organizzazione tecnica a cura di Unichess, con il supporto di Roberto Mogranzini.

Tutti partecipanti, vincitori e non, hanno espresso soddisfazione per l’opportunità di competere in una location di alto livello e per qualità dell’organizzazione, che ha trasformato il torneo in un’esperienza indimenticabile.

CLASSIFICHE FINALI

U8 assoluto

Xanina, Filippo

Parolin, Fabio

Ferrari, Edoardo

U8F

Rollo, Elisa

Beati, Ilaria Martina

Arun, Laya

U10 assoluto

Loberti, Tommaso

Santoro, Marco Antonio

Bertone, Stefano

U10 F

Donina, Emma

Coen, Giorgia

Gjoka, Cloe

U12 assoluto

Di Liberto, Michele

Scrimieri, Gabriele

Di Fede, Umberto

U12 F

Alessi, Clio Sicilia Palermo

Marrone, Miriam

Andreoli, Stella

U14 assoluto

Chiari, Cosimo

Pulvirenti, Davide

Nardoni, Matteo

U14F

Arun, Ria

Fargetta, Chiara

Cara Romeo, Lavinia

U16 assoluto

La Barbera, Manfredi Sicilia palermo

Folin, Giorgio

Ganci, Alberto

U16F

Manco, Amaliya

Peretti, Eva

Parisi, Ludovica

U18 assoluto

Urbani, Gabriel

Cina’, Vittorio

Fava, Lorenzo

18F

Sala, Giulia

Zito, Enrica

Natoli, Alessia

La Sicilia esce a testa, confermandosi terra fertile per i giovani talenti degli scacchi.