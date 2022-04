A Casa Minutella si parla di termovalorizzatori

“Noi non possiamo scegliere se fare o non fare la raccolta differenziata. Noi siamo obbligati da direttive europee che ci impongono dei limiti minimi al di sotto dei quali subiamo delle sanzioni. Da questa cosa non si scappa. Non abbiamo nessuna possibilità di intervenire altrimenti. Quando Musumeci sostiene di volere fare gli inceneritori perchè non siamo in grado di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata, automaticamente condanna i siciliani a pagare infrazioni europee”. Sono le parole di Giampiero Trizzino, deputato regionale del Movimento Cinque Stelle, intervenuto a Casa Minutella, nella puntata dedicata al tema dei termovalorizzatori.

Trizzino, sulla falsariga di quanto sostenuto da Claudio Fava, ritiene non corretta la scelta compiuta da Musumeci, “nel momento in cui dice io non sono capace di raggiungere i livelli di raccolta differenziata, allora sono tenuto a costruire gli inceneritori”.