Una intensa giornata di sport ad altissimi livelli

Grande spettacolo sportivo e significativa partecipazione di pubblico per il Trofeo della legalità Rotary, manifestazione organizzata dall’Asd Sicilia Running Team, inserita nel calendario nazionale Fidal e nel Global calendar di World athletics, che oggi ha trasformato il cuore del capoluogo siciliano in un palcoscenico di atletica di livello internazionale. Una giornata calda (anche dal punto del clima) all’insegna dello sport, dei valori della legalità e della promozione del territorio, impreziosita dalla presenza di alcuni tra i migliori interpreti della corsa su strada italiana e internazionale.

The last lap, per la prima volta in Sicilia

Ad aprire il pomeriggio di gare è stata la “The last lap”, formula spettacolare proposta per la prima volta in Sicilia. Dieci le coppie miste al via, con la donna impegnata nella prima frazione e l’uomo nella seconda, per un totale di 800 metri lungo il suggestivo anello disegnato attorno al Teatro Politeama Garibaldi. Al termine di ogni manche, intervallata da 60 secondi di recupero, l’eliminazione di una coppia sancita dall’ultimo atleta uomo al traguardo. Una sfida intensa e avvincente che, giro dopo giro, ha ridotto il gruppo fino a quattro coppie, protagoniste di una finalissima dall’elevato contenuto agonistico vinta dalla coppia composta dalla ruandese Adeline Musabyeyezu e da Andrea Sambruna (Pro sesto atletica Cernusco).

La prova internazionale degli élite

A seguire, riflettori puntati sulla prova internazionale degli élite, che ha richiamato al via atleti di assoluto valore. Tre giri con partenza e arrivo a piazza Castelnuovo davanti il Teatro Politeama. Dieci chilometri, certificati, un circuito tecnico e veloce, intrigante per la bellezza dei luoghi attraversati. Cast di assoluto prestigio, fortemente cercato e voluto dagli organizzatori, con stella Yeman Crippa (Fiamme oro Padova) alla sua prima gara su strada dopo il successo in maratona a Parigi, proiettato verso gli europei di Birmingham di metà agosto. Cercava le prime risposte l’azzurro e le ha trovate proprio a Palermo, tagliando per primo il traguardo con il tempo di 28’14 record della manifestazione. “Sono soddisfatto della mia prova – le parole di Crippa – percorso meraviglioso bello tosto e muscolare. Grande l’emozione di correre spronato da tutta la gente assiepata lungo il percorso, davvero una bella giornata di sport oggi a Palermo ed una vittoria che fa sempre piacere”. Secondo posto per un mai domo Pasquale Selvarolo (Fiamme azzurre) in 28’22. Terzo il burundiano Therence Bizoza (Toscana atletica) in 28’41. A testimoniare dell’eccelsa caratura tecnica il fatto che i primi dieci arrivati hanno concluso la propria gara con un tempo inferiore ai 30 minuti.

La gara Open

A chiudere la lunga giornata di sport la gara Open dedicata ai Senior master che ha visto riversarsi sulle strade cittadine oltre 450 atleti giunti da tutta la Sicilia e anche dal resto d’Italia. Per la cronaca a vincere è stato il marsalese Nicola Mazzara (Cosenza k42) in 31’54, a seguire Walter Zangara (Cus Palermo) in 33’18, terzo Giuseppe Tarantino (Pol. team F. Ingargiola) in 34’04.

Al femminile successo roboante per Giulia Giorgi (Calcestruzzi corradini) atleta di spicco del panorama nazionale che ha fermato il crono su un interessante 34’30, record personale. Alle sue spalle Rebecca Volpe (Asd Carmax) in 35’37. Terza Barbara Vassallo (XForma Asd) in 37’19.

L’evento, ha confermato la propria crescita e il proprio prestigio nel panorama podistico nazionale, coniugando spettacolo sportivo, partecipazione popolare e un forte messaggio di impegno civile. Nel corso della manifestazione il presidente della società organizzatrice Leonardo Lunetto ha consegnato una targa alla carriera ad un emozionato Totò Antibo. Una manifestazione che cresce anno dopo anno e che già da domani comincerà a guardare all’edizione del 2027. Obiettivo offrire qualcosa di più, a cominciare magari da una location diversa, ed un percorso differente che faccia innamorare ancora di più i palermitani a questa corsa.