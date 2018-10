Un’impalcatura è stata letteralmente spazzata via dal vento in via Amato a Misilmeri. La struttura di metallo è finita contro la palazzina di fronte la costruzione e su alcune vetture parcheggiate .

E’ uno dei danni più seri provocati da una tromba d’aria che si è abbattuta sulla cittadina alle porte di Palermo. Davvero sfiorata la tragedia. In queste ore si stanno monitorando gli alberi presenti in paese e anche i cornicioni.

Davvero gravi i danni provocati dal vento. Tanta paura tra i residenti,

l forte vento ha provocato danni anche in via Messina Marine. Anche qui in un’altra impalcatura è finita per strada.

Un albero è caduto nella strada tra Ciaculli e Belmonte Mezzagno bloccando la strada provinciale.