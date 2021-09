Bando in project financing. L'annuncio del sindaco Lapunzina

La Giunta Comunale di Cefalù (PA) ha approvato la fattibilità della proposta relativa all’affidamento per la progettazione e la realizzazione del “parcheggio area dietro Castello” e della sua gestione, a seguito dell’avviso esplorativo di manifestazione di interesse con la procedura di project financing. Lo rende noto il sindaco Rosario Lapunzina.

Risposta ai tanti turisti

“L’Amministrazione comunale, in attuazione del programma elettorale, sta portando avanti la procedura per la realizzazione di un’importante area di parcheggio nell’area “Dietro Castello” al fine di migliorare l’offerta infrastrutturale della città e di facilitare gli accessi alla costa, in funzione dell’istituzione della ZTL nel Centro Storico e di una sempre maggiore affluenza di auto”, scrive il sindaco della località balneare del Palermitano.

Ecco dove sorgerà il nuovo parcheggio

“A tal fine – prosegue Lapunzina – si è individuata l’area da destinare ad ampio parcheggio in posizione strategica, ad Est del centro abitato alle pendici della Rocca, delimitata planimetricamente da un’ansa generata dalla strada statale SS113, che attraversato il centro abitato, si distende in direzione Messina”.

Obiettivo: decongestionare traffico in entrata in città

“L’azione si prefigge il raggiungimento di alcuni obiettivi quali il decongestionamento del traffico in entrata in città da est, il miglioramento della qualità ambientale e una fruizione più adeguata del Centro Storico, sia per i visitatori sia principalmente per i suoi abitanti.

Inoltre il progetto si pone l’obiettivo di concorrere al riordino, alla riqualificazione urbanistica e ambientale di un’area a margine del centro abitato, il ‘Villaggio dei pescatori’, attraverso la sistemazione del suolo, nei raccordi morfologici dello spazio pubblico e privato, nella connessione delle strutture a servizio della collettività (Scuola, Distaccamento dei Vigili del Fuoco, Parrocchia), indispensabile affinché lo spazio faciliti le relazioni fra gli abitanti e le persone in transito”.

Verso il bando

“La proposta pervenuta e valutata dalla Giunta comunale sarà oggetto del successivo Bando che definirà la procedura del project financing”.