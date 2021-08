nuovo episodio

Cefalù si riscopre “bollente” e sempre più a “luci rosse”. Dopo il video “hot” virale dei giorni scorsi, con una coppia di amanti beccata a fare l’amore in spiaggia all’alba, adesso spunta un nuovo video, che da ieri inizia a girare sui social. Un’altra coppia intenta a fare sesso di notte nella spiaggia cefaludese.

Amore al chiaro di luna

Un passante ha ripreso col suo smartphone i bollenti spiriti della coppia di amanti, intenti ad amoreggiare in pubblico, al chiaro di luna, col rumore delle onde del mare. E poi ha diffuso il video in qualche chat. Nel giro di poco il video, abbastanza esplicito, è diventato virale, esattamente come il primo che aveva scatenato l’ira del sindaco di Cefalù Rosario Lapunzina.

La rabbia del sindaco

Non è ancora chiaro quando sia stato ripreso il fatto, ma è prevedibile una nuova dura reazione del sindaco della cittadina costiera palermitana, che era arrivato a chiedere per il primo video un «risarcimento per il danno d’immagine subito», auspicando una dura sanzione da parte delle forze dell’ordine.

“La gente dopo il lockdown fa come le pare, ma cose inimmaginabili. Frenarli è veramente complicato”, ha detto nei giorni scorsi in un’intervista a Repubblica Palermo. “Ho esplicitamente chiesto un rafforzamento delle pattuglie sul territorio alle forze dell’ordine” – aveva detto a BlogSicilia.

Sesso in spiaggia anche a Marzamemi

Non solo Cefalù, nel Palermitano. Un’altra coppia di amanti focosi è stata ripresa con uno smartphone mentre “amoreggia” in pubblico, nei pressi della spiaggia di Marzamemi (frazione turistica nel comune di Pachino) in provincia di Siracusa. Il ragazzo sarebbe un 35enne di Pachino, che avrebbe ammesso davanti ai carabinieri le proprie responsabilità, dicendo di essere stato in preda ai fumi dell’alcol. Va incontro a una sanzione fra i 5 e i 10 mila euro. Della ragazza invece, ancora nessuna traccia.

Il popolo del web si divide

In un mondo paralizzato da guerre e pandemia, cosa è che fa nuovamente discutere in Sicilia? L’amore sulle spiagge. Nell’epoca social, un attimo di passione irrefrenabile, in una cornice romantica come una spiaggia bellissima, al chiaro di luna e con le onde del mare, può scatenare l’amore senza freni.

Ma accade che qualche guardone preferisca riprendere tutto col proprio cellulare (volontariamente) e mettere il video hard sui social. “Solo in un mondo al contrario si denuncia chi si ama e non chi filma e diffonde”, scrivevano nei giorni scorsi molti utenti su Facebook, condannando l’eccesso di zelo del sindaco “Saro” Lapunzina. “Io denuncerei chi ha divulgato il video. Guardone e maniaco. All’alba chi cavolo doveva esserci in spiaggia? W l’amore”, scrive un altro utente su Facebook. Altri invece condannavano il sesso in luogo pubblico.

Come finirà? Assisteremo a nuove performance hot “travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”?