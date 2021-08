Il sindaco : “Presenteremo denuncia alle forze dell’ordine”

Un uomo e una donna avvinghiati nel pieno dell’amplesso amoroso nella spiaggia pubblica. Il tutto ripreso dal telefonino di un curioso che dal lungomare ha immortalato la scena hard che si consumava all’alba. Un video che è finito puntualmente sui social e che è diventato letteralmente virale. Una vicenda che inevitabilmente ha finito per scatenare un’infinità di polemiche, alimentati da commenti più o meno scriteriati in molti casi, e che hanno finito per investire il sindaco Rosario Lapunzina.

Un primo cittadino che nel paese turistico è considerato una sorta di “sceriffo” per le sue numerose ordinanze molto rigide che vanno nella direzione di limitare caos al traffico veicolare e cattivi comportamenti, con multe a raffica a chi le viola. Ma dove è finito il controllo del territorio così tanto decantato?” sussurrano in molti.

Il Comune presenterà denuncia

Intanto il sindaco garantisce che anche per questo episodio, che viene considerato “molto grave”, ci sarà la massima inflessibilità: “Presenteremo una denuncia alle forze dell’ordine per quanto accaduto – sottolinea – perché fatti del genere non accadano più. Anzi, mi auguro che già siano partite le indagini per dare un volto e un nome agli autori in modo da essere puniti come meritano. Allo stesso modo mi auguro che chi ha filmato collabori con le forze dell’ordine”. A chi lo critica per l’eccessiva inflessibilità del controllo venuta meno in questo caso Lapunzina ribatte: “Vorrei ricordare che un sindaco non ha competenze sull’ordine pubblico e la sicurezza che invece spetta al vicequestore”.

Chiesti controlli più serrati

Il primo cittadino evidenzia a tal proposito di aver già chiesto più controlli sul territorio alle forze dell’ordine: “Ho esplicitamente chiesto un rafforzamento delle pattuglie sul territorio alle forze dell’ordine – precisa il sindaco di Cefalù -. Tra l’altro una richiesta che ho avanzato in un momento in cui su Cefalù si stanno registrando presenze che non definiscono turistiche ma che per lo più sono da turismo ‘mordi e fuggi”.