In tanti assolvono i protagonisti, tutti addosso al “videomaker”

Come spesso accade in questi casi il popolo dei social si è letteralmente diviso riguardo al video virale che circola da ieri in rete in cui si vede una coppia totalmente nuda fare sesso all’alba sulla spiaggia di Cefalù. A voler “pesare” in termini numerici i commenti tra la pagina facebook della nostra testata e quella del sindaco Rosario Lapunzina, la maggior parte degli internauti sembra assolvere i protagonisti della scena “hardcore”. La quasi totalità, poi, chiede la “testa” di chi ha filmato la scena e l’ha fatta circolare. L’autore del video viene tacciato come “guardone” e si invoca la sua identificazione per un fantomatico danno d’immagine creato al paese turistico cefaludese.

La crociata contro l’autore del video

“Io denuncerei chi ha divulgato il video. Guardone e maniaco. All’alba chi cavolo doveva esserci in spiaggia? W l’amore”: è solo uno dei tanti commenti che campeggiano su social. In migliaia hanno preso posizione sull’episodio, divenuto anche oggetto di articoli giornalistici da parte di varie testate. “Chi ha messo il video alla mercé di tutti – aggiunge un altro utente – non credo che se la possa passare liscia, se voleva denunciare chiamava le autorità, invece ormai con i telefoni tutti simpatici”.

E per gli autori della bravata?

Per i due che hanno dato vita a questa scena di sesso in spiaggia ci sono pochi commenti di condanna. Davvero in pochi li attaccano, ricordando comunque che si tratta di atti osceni in luogo pubblico. Anzi, molti minimizzano e ricordano che questo tipo di episodi sono stati depenalizzati e non più quindi considerati un reato ma passibili solo di sanzione amministrativa. “Quindi, per quando sto leggendo, considerate le varie ‘attenuanti’ allora poteva essere concesso pure in piazza ? Ma che ragionamenti fate?” si chiedo uno dei pochi utenti che invece evidenzia la scorrettezza de due focosi amanti. Ma viene subito subissato da commenti di chi si auto-considera un “non-bigotto”: “Viva l’amore ! Tutti scandalizzati per due persone che si amano e fanno sesso ! Vorrei vedere però se invece di fare sesso stessero litigando se qualcuno osava avvicinarsi per difendere la donna ! Tutti bravi a parole siamo”.

Al sindaco chiesti più controlli

Andando a guardare nella pagina del sindaco, sotto il post in cui il primo cittadino commenta l’accaduto, sono tanti che chiedono maggiori controlli, al di là comunque dell’episodio in sé. “Basterebbe fare dei servizi a piedi di tutte le forze dell’ordine facendo multe a go-go”; “Trattare male Cefalù per quanto mi riguarda, è lasciare le bottiglie di birra sui muretti, sulle panchine, buttare le cicche sulla spiaggia non raccogliere le cacche dei propri cani, portare i cagnolini sulla spiaggia. Fare l’amore su una spiaggia deserta senza accorgersi che c’è il guardone che ti sta filmando vi sembra trattare male la città? Chi è che può giurare di non averlo mai fatto strano?”.

Lapunzina ha chiesto più controlli

Proprio ieri alla nostra testata, che ha chiesto un commento sull’accaduto, lo stesso Rosario Lapunzina ha reso noto di aver già sollecitato da tempo maggiori controlli alle forze dell’ordine sul territorio: “Ho esplicitamente chiesto un rafforzamento delle pattuglie sul territorio alle forze dell’ordine – aveva detto a BlogSicilia -. Tra l’altro una richiesta che ho avanzato in un momento in cui su Cefalù si stanno registrando presenze che non possono essere definite turistiche ma che per lo più sono da turismo ‘mordi e fuggi”.