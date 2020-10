I carabinieri forestali del centro anticrimine natura di Palermo – Nucleo Cites, hanno sequestrato due daini in un’azienda zootecnica a Sclafani Bagni (Pa) in località Cassaro.

I due animali sono stati trovati dentro una recinzione metallica. Il daino è tra quelle specie tutelate che non possono essere cacciate né catturare. Il gestore dell’azienda non aveva alcuna autorizzazione per possedere i due animali ed è stato denunciato.

I due daini sono stati portati nel bosco di Ficuzza e qui rimessi in libertà. Sono in corso ulteriori accertamenti nell’azienda zootecnica dove sono stati trovati altri animali con documentazione incompleta.