I carabinieri hanno scoperto in via Rocky Marciano in un appartamento un grosso quantitativo di droga.

A casa di una coppia di palermitani un 53enne, già noto alle forze di polizia, e la moglie 40enne sono stati sequestrati ​16 involucri termosaldati contenenti cocaina, ricavati da un’unica grossa “pietra” e un panetto della medesima sostanza, per un peso complessivo di oltre 2 chilogrammi che, erano stati nascosti da una coperta.

Inoltre sono stati trovati ​155 panetti di hashish, per un peso complessivo che supera i 15 chilogrammi trovati in una busta all’interno di un frigorifero.

Il gip di Palermo ha convalidato gli arresti nei confronti di entrambi i coniugi, disponendo solo per il marito la misura cautelare degli arresti domiciliari.