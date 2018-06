Intervento dei carabinieri della compagnia di Partinico

I carabinieri hanno arrestato Nunzio Soresi, 40 anni di Partinico (Pa) accusato di detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso di una perquisizione in casa è stato trovato un chilo e 100 grammi di marijuana in un sacchetto nascosto in un contenitore di plastica insieme ad altro materiale edile.

Nell’abitazione sono stati trovati 7 mila e 50 euro in banconote di piccolo taglio. Soresi si trova ai domiciliari in attesa della convalida.