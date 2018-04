Bloccato dai carabinieri della compagnia di Misilmeri

I carabinieri hanno arrestato Giuseppe Pizzo, 24 anni, palermitano accusato di detenzione di droga.

I militari hanno trovato nel corso di una perquisizione 500 grammi di “hashish” e 30 grammi “marijuana”, in parte già sigillata in involucri.

È stato trovato in possesso di un bilancino elettronico di precisione, un coltello di grosse dimensioni, utilizzato per il taglio della droga e vario materiale per il confezionamento.

Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà Pizzo, in attesa del processo.