Trovato morto in casa giovane di 24 anni zona via Oreto, disposta l’autopsia (FOTO) (VIDEO)

Ignazio Marchese di

02/04/2020

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo del giovane di 24 anni trovato morto in casa in via Paolo Emiliani Giudici. I rilievi in casa sono andati avanti fino a tarda sera con l’intervento della scientifica e del medico legale. C’è da stabilire le cause del decesso. Al momento non viene esclusa nessuna ipotesi. Il giovane era a casa da solo. Per aprire la porta dell’appartamento sono intervenuti i vigili del fuoco. Poi è stata la volta dei sanitari del 118 arrivati con due ambulanze. I medici hanno potuto accertare la morte. Alla fine sono arrivati anche gli agenti del commissariato Oreto che stanno indagando. Il medico legale ha eseguito l’ispezione sul corpo del giovane per accertare la presenza di segni di violenza. Infine il pm ha disposto l’autopsia. La salma del giovane è stata trasportata all’istituto di medicina legale del Policlinico.

