Lo hanno trovato morto in un’abitazione. Un uomo che viveva in una casa forse occupata abusivamente. Sono arrivati in massa i carabinieri che hanno atteso l’arrivo del medico legale che sta eseguendo l’ispezione sul corpo dell’uomo.

Secondo le prime indiscrezioni sul corpo dell’uomo non ci sarebbero feriti o segni di violenza. Non si sa ancora se sia morto per un malore improvviso.

Nella zona si sono radunati diversi vicini che conoscevano la persona deceduta.