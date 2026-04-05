Trovato un ordigno bellico nella spiaggia di Campofelice di Roccella (Palermo), tra i lidi balneari “Pianeta Mare” e “Falò”. Il sindaco Giuseppe Di Maggio ha firmato un’ordinanza urgente di divieto di avvicinamento.

Interverranno gli artificieri per disinnescare l’ordigno.

“Avvisiamo tutti i cittadini e turisti a non avvicinarsi all’ordigno che è stato circoscritto e transennato – dice il sindaco – Raccomando estrema prudenza in questi giorni di Pasqua e Pasquetta in cui la nostra spiaggia è molto frequentata”.