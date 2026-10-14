Assolti e prescritti gli ultimi imputati di una maxi inchiesta all’ospedale Giglio di Cefalù dove erano finiti indagati 34 tra medici, infermieri e impiegati della fondazioni.

Il collegio dei giudici del tribunale di Termini Imerese, presidente Mario Conte, ha assolto l’ex primario di chirurgia generale e oncologica Pier Enrico Marchesa, Giuseppina Di Fiore, anestesista e facente funzione di primario. Domenica Alessi, Irene Alaimo, Calogero Cutaia, Cinzia Labbruzzo, Maria Di Gati.

Erano tutti accusati, a vario titolo, di falso, peculato e truffa ai danni del sistema sanitario regionale. Gli altri indagati erano usciti dal processo con due diverse sentenze di prescrizione. Secondo le indagini scattate nel 2013 decine di pazienti sarebbero stati operati, avrebbero fatto controlli, visite, ma anche esami diagnostici non attraverso i regolari canali di accesso all’ospedale Giglio, ma passando dal pronto soccorso (anche se non vi sarebbe stata alcuna urgenza) o venendo inseriti diretta mente nei vari reparti.

Il comune denominatore di questi malati sarebbe stato quello di essere stati tutti seguiti all’esterno della struttura sanitaria di Cefalù dal primario Marchesa. Durante le indagini sarebbe emerso che i ricoveri e gli interventi avrebbero leso “il principio fondamentale dell’imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione”.

Al primario venivano contestati anche degli interventi “fantasma”, utilizzando cioè la struttura pubblica, i suoi mezzi ed anche il suo personale, ma senza lasciare alcuna traccia nei registri. Irregolarità sarebbero state poi compiute, sempre secondo gli investigatori, anche in relazione alla gestione di alcuni farmaci utilizzati nei blocchi operatori. Gli avvocati Roberto Fabio Tricoli, Luigi Miceli, Salvo Priola, Ettore Barcellona, Francesco Cutraro, Carmelo Franco, Gabriella Cadelo, Giuseppe Rigatuso e Giuseppe Buongiorno hanno sempre contestato le accuse di peculato e falso.