insieme a lui il presidente di confindustria vincenzo boccia

Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, e il ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, saranno a Palermo, martedì 4 dicembre, alle 14,30, in Sicindustria (via Alessandro Volta, 44), per discutere di “Infrastrutture e turismo per la crescita della Sicilia”.

Aprirà i lavori il presidente di Sicindustria, Alessandro Albanese. Interverranno il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando; l’assessore regionale dell’Istruzione e della Formazione, Roberto Lagalla; il presidente di Federturismo Sicindustria, Giuseppe Cassarà; il direttore generale di Federturismo Confindustria, Antonio Barreca; il presidente di Confindustria Alberghi, Giorgio Palmucci.

Modererà Marco Romano, vicedirettore responsabile del Giornale di Sicilia.