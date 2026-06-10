Nuovo slancio al turismo esperienziale in Sicilia grazie a uno stanziamento di circa tre milioni di euro destinato a dodici progetti distribuiti in diverse aree dell’Isola. Le risorse, messe a disposizione dall’Assessorato regionale del Turismo attraverso i fondi del Programma regionale Fesr 2021/2027, finanzieranno iniziative volte a promuovere forme di turismo sostenibile, inclusivo e legate alla scoperta autentica del territorio.

Gli interventi riguarderanno la realizzazione di greenway e percorsi dedicati alla mobilità dolce, come itinerari ciclabili, pedonali e naturalistici, corredati da servizi di supporto tra cui colonnine di ricarica e aree di sosta. Previsti inoltre nuovi cammini, progetti per la valorizzazione di beni artistici e monumentali e iniziative innovative che sfruttano strumenti digitali, realtà aumentata per coinvolgere visitatori e comunità locali.

Tra le proposte finanziate figurano la valorizzazione del Cimitero monumentale di Messina, percorsi dedicati alle tradizioni ceramiche siciliane e tour urbani interattivi. Spazio anche all’accessibilità attraverso la promozione della Bandiera Lilla, riconoscimento assegnato alle destinazioni attente all’inclusione delle persone con disabilità, e a progetti di educazione alla sostenibilità applicata alla fruizione turistica.

“La misura ha riscosso un notevole interesse perché punta sulla creazione di servizi che valorizzano l’autenticità dell’esperienza turistica e il rapporto diretto con il territorio”, ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata. Secondo l’esponente del governo regionale, il turismo esperienziale rappresenta uno strumento strategico per favorire la destagionalizzazione dei flussi, sostenere i piccoli centri e contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.

I finanziamenti interesseranno i comuni di Alba, Cefalù e Monreale nel Palermitano; Messina, Gioiosa Marea, Oliveri e Santo Stefano di Camastra nel Messinese; Cattolica Eraclea e Santa Margherita di Belice nell’Agrigentino; Calatafimi e Segesta nel Trapanese e Avola nel Siracusano. Beneficerà dei fondi anche la Fondazione Sant’Elia di Palermo, che realizzerà un tour gamificato dei quartieri cittadini basato su sfide, punteggi e percorsi interattivi.

L’iniziativa si inserisce nella strategia regionale di sviluppo turistico e mira a rafforzare un modello capace di coniugare sostenibilità, innovazione e valorizzazione dell’identità locale, rendendo i territori protagonisti dell’offerta turistica siciliana.