Disavventura ieri sera per un turista ottantenne americano uscito da un locale in piazza Sant’Oliva a Palermo. La racconta il giornale La Repubblica edizione di Palermo. L’anziano originario del New Jersey, stava recandosi al ristorante “Casa Macè”, me entrando è inciampato a causa del marciapiede dissestato dalle radici di un albero. Una caduta che gli è costata la frattura di uno zigomo. A chiamare i soccorsi mentre si trovava sanguinante sul marciapiedi è stata la gente intorno a lui.

I problemi di piazza Sant’Oliva

“Piazza Sant’Oliva è da anni un luogo dimenticato da Dio – spiega Cecilia Ganci titolare del ristorante – camminare è come giocare a Risiko, poiché ogni tre passi c’è il rischio di mettere un piede in fallo e cadere tra buche e avvallamenti. Ieri sera ho assistito alla caduta di questo mio cliente che era in compagnia della moglie – prosegue la titolare del ristorante -. Dopo avere perso l’equilibrio, ha battuto la faccia a terra provocandosi una brutta ferita al volto. Perdeva molto sangue e ci siamo preoccupati tantissimo. Ho più volte mandato segnalazioni al Comune per chiedere una rivalutazione della piazza, oltretutto carente di illuminazione (ci sono diversi punti luce spenti a causa di ripetuti guasti), ma le mie mail non hanno mai sortito alcun effetto”. L’anziano, soccorso dal 118, si trova sotto osservazione al Policlinico.

Turista rapinato in centro

Un turista tedesco è stato rapinato in via Teatro Biondo, a pochi metri dalla via Roma a Palermo. Due uomini lo hanno bloccato e gli hanno portato via il cellulare. La vittima ha cercato di inseguirli, ma è stato inutile: in pochi istanti hanno fatto perdere le proprie tracce. L’uomo ha chiesto aiuto e sono intervenuti i carabinieri, a cui ha fornito una descrizione dei rapinatori. I militari hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Si tratta dell’ennesimo episodi di criminalità in una città che è al centro di polemiche che durano ormai da mesi.