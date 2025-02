Un turista degli Stati Uniti di 24 anni che si trovava a Palermo per qualche giorno di vacanza è stato rapinato da un gruppo di giovani. Il ragazzo, dopo una serata passata a mangiare e bere tra i locali del centro storico, era in piazza Giulio Cesare quando è stato accerchiato dai giovani ed è stato costretto a consegnate soldi e smartphone. L’americano ha chiamato il 112.

Le indagini sono condotte dai carabinieri. Per risalire agli autori del colpo sono state acquisite le immagini riprese dalle telecamere installate in zona.

Una donna di 56 anni è stata rapinata la scorsa sera in via Messina Marine a Palermo da una ragazza. La vittima è stata strattonata, spinta per terra e derubata. L’aggressione e la rapina nei pressi del Bar del Bivio. La giovane ha afferrato la donna ed è riuscita a strapparle la borsa con dentro soldi, documenti e cellulare. Sono intervenuti i carabinieri che hanno raccolto la denuncia della vittima e iniziato le indagini per risalite alla rapinatrice.