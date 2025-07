Sono riprese le ricerche del turista polacco di 33 anni che ieri si è immerso in mare a Ciammarita a Trappeto e non è più tornato a riva.

I sommozzatori dei vigili del fuoco e i militari della capitaneria di porto stanno proseguendo le ricerche, lungo tutta la costa, ma purtroppo finora senza esito.

A segnalare il bagnante in difficoltà sono stati gli amici e i familiari che si trovavano in spiaggia con lui e che lo avrebbero visto in difficoltà tra le onde. Si stanno utilizzando anche elicotteri, droni e mezzi subacquei per cercare di recuperare il giovane.