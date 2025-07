Il rapinatore è stato arrestato

Una turista francese in vacanza a Palermo è stata rapinata in centro a Palermo. La donna di Parigi ha denunciato alla polizia di avere subito lo strappo della collana d’oro.

Gli agenti di polizia dopo alcune ore l’hanno contattata e le hanno restituito il prezioso gioiello che le era stato portato via. E’ stata la stessa vittima a comunicare la notizie sui social.

“Grazie mille. Un grazie alla polizia di Palermo per l’incredibile efficienza. In meno di 4 ore sono stata aggredita, soccorsa, confortata, portata in macchina per presentare la denuncia al commissariato. Poi mi hanno contattata per restituirmi la collana e hanno ammanettato e arrestato il colpevole. Bravi e grazie”.