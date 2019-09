Indaga la polizia

Una turista tedesca domenica stava passeggiando in piazza Caracciolo a Palermo. Erano le sette di mattina. E’ stata accerchiata da quattro ragazzi che hanno iniziato a palpeggiarla.

La giovane di 23 anni è stata in balia dei giovani palermitani per alcuni lunghissimi minuti. Era bloccata impietrita. Non riusciva neppure ad urlare.

Approfittando delle strade vuote la domenica mattina alla Vucciria dopo una notte di bagordi i quattro hanno cercato di violentarla.

Uno di loro si è anche abbassato i pantaloni. La giovane ha cercato di reagire ed è riuscita ad arrivare al B&B dove alloggiava.

Passata la paura e assistita dal personale della struttura la giovane ha chiamato la polizia.

Gli agenti stanno indagando e stanno cercando delle immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire ai quattro che hanno tentato di violentare la turista.