Due giovani hanno aggredito e picchiato un turista tedesco in via Roma all’altezza di via Bologna a Palermo. I due hanno bloccato la vittima con una scusa e poi sono passati alle mani.

Hanno bloccato l’uomo e gli hanno rubato lo smartphone. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito la vittima e acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che ci sono nelle strade nella zona dell’aggressione.

Aggressione ad una guardia giurata in ospedale

Nelle stesse ore un’altra aggressione, in circostanze completamente diverse, si è consumata al pronto soccorso dell’ospedale Policlinico di Palermo. Una giovane di 24 anni ha aggredito una guardia giurata in servizio al centro di prima emergenza. La giovane ha chiesto un’informazione al vigilante della Ksm.

La risposta dell’agente dell’agenzia privata non ha soddisfatto la paziente che ha iniziato ad inveire contro l’uomo. Poco dopo è passata dalle parole hai fatti: ha iniziato a strattonarlo e gli ha strappato il maglione. Una situazione complessa quella che si è venuta a configurare. Sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma. Si sta valutando la posizione della giovane che rischia quantomeno una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Le aggressioni negli ospedali sono, ormai, all’ordine del giorno e sono numerosi gli episodi con esiti molto più gravi di questo

Rapina ad un tabacchi a Palermo

Rapina ad un tabacchi in piazza Ottavio Ziino a Palermo. Tre uomini a volto coperto hanno minacciato il titolare e si sono portati via l’incasso. Il titolare è rimasto ferito al ginocchio.

E’ intervenuto un macellaio che ha il negozio vicino al tabaccaio. L’uomo ha cercato di bloccare un rapinatore che per fuggire lo ha spinto facendolo cadere per terra.

I rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza del negozio.