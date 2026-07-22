David Shalk, turista tedesco di 52 anni è morto precipitando da una parete rocciosa dopo avere perso l’equilibrio. L’uomo si era perso durante un’escursione a Gratteri in contrada Gallefina al confine con Isnello. Era arrivata una richiesta d’aiuto.

Sono intervenuti i tecnici del soccorso alpino in elisoccorso, i sanitari del 118, ma durante il tentativo di raggiungere l’escursionista si è verificata la tragedia. Il turista è precitato da un’altezza di 50 metri.

Per lui non c’è stato nulla da fare. In zona sono intervenuti anche i carabinieri.