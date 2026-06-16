Manca l'autorizzazione dell'ufficio traffico del Comune di Palermo

Il collegamento con gli autobus dell’Amat tra Palermo e Monreale è sospeso. Non è un problema economico. Sia dal Comune di Monreale che dall’Amat fanno sapere che manca l’autorizzazione dall’ufficio traffico del Comune di Palermo. dall’ufficio traffico del Comune di Palermo dicono che manca una deroga da parte degli uffici regionali. Deroga che dovrebbe essere emessa ogni mese.

E così in piena stagione estiva e con tanti turisti che si recano nella cittadina normanna il servizio di collegamento tra la città e il centro alle porte del capoluogo è sospeso.

Un bel papocchio. Certo prevedere un iter che si rinnovi automaticamente nella nostra regione è pressocché impossibile.

La posizione del Comune di Monreale

Intanto il Comune di Monreale in attesa dell’iter burocratico, sempre perfetto nella nostra regione, ha risposto alla temporanea sospensione del prolungamento della linea Amat 389, attiva da oggi 16 giugno 2026.

L’assessore ai trasporti e vicesindaco Riccardo Oddo ha voluto rassicurare immediatamente tutta la cittadinanza sul fatto che non esiste alcun problema di natura economica alla base del provvedimento:

“Si tratta di un passaggio tecnico-amministrativo che più volte abbiamo chiesto ad Amat di risolvere. Una questione puramente burocratica in corso di definizione: l’azienda è già pronta e attende soltanto l’ok definitivo da parte del Comune di Palermo, che l’autorizzi a riprendere regolarmente il servizio di collegamento tra Palermo e Monreale”.

Grazie alla sinergia e al lavoro del vicesindaco Oddo, l’Amministrazione ha trovato una soluzione immediata e positiva per azzerare i disagi. In collaborazione con la ditta Giordano, che già gestisce i trasporti a Monreale, è stato predisposto un piano di mobilità straordinario per garantire la continuità dei viaggi.

Come indicato nel documento ufficiale dell’azienda, già a partire dalle ore 13:50 di oggi, 16 giugno 2026, è operativa la Linea di servizio 5 (Monreale – Circolare Urbana). Il servizio è stato potenziato per offrire massima comodità all’utenza.

Il percorso

Il bus collegherà il Capolinea (Incrocio tra Via Palermo e Via Benedetto D’Acquisto) con la zona Rocca, garantendo in modo fluido e continuo il fondamentale snodo di interscambio per chi deve raggiungere Palermo. Per andare incontro alle esigenze di lavoratori, studenti e turisti, le corse copriranno tutta la giornata con partenze da Piazza Vittorio Emanuele. La prima corsa è fissata alle ore 06:30 del mattino, l’ultima corsa alle ore 20:30 della sera, con una frequenza costante ogni 30 minuti.

L’Amministrazione Comunale, fiduciosa in una rapida conclusione dell’iter burocratico da parte del Comune di Palermo per il rientro della linea 389, esprime grande soddisfazione per aver messo in sicurezza la mobilità dei monrealesi in tempi record e senza interruzioni.