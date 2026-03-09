Lagalla: “La giustizia sia più vicina ai cittadini e accessibile”

La giustizia accorcia le distanze con i cittadini con un nuovo servizio pensato per chi ha più bisogno di supporto. Sono stati inaugurati a Partinico e San Giuseppe Jato gli Sportelli di prossimità per la tutela giuridica e sociale, un progetto promosso dalla Città Metropolitana di Palermo in collaborazione con il Tribunale di Palermo.

L’obiettivo è rendere più semplice l’accesso agli strumenti di tutela previsti dalla legge e offrire un aiuto concreto a chi deve affrontare procedure spesso complesse. Gli sportelli diventano così punti di riferimento per anziani, persone con disabilità e cittadini in condizioni di fragilità, ma anche per le famiglie che si trovano a gestire situazioni delicate legate alla protezione giuridica.

All’inaugurazione hanno partecipato diverse figure istituzionali del territorio: il sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla, il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini, il sindaco di San Giuseppe Jato Giuseppe Siviglia, il sindaco di Partinico Pietro Rao e il Direttore Generale della Città Metropolitana Nicola Vernuccio.

Durante l’inaugurazione, il sindaco della Città Metropolitana di Palermo Roberto Lagalla ha sottolineato il valore sociale dell’iniziativa: “L’avvio degli Sportelli di prossimità nei Comuni di Partinico e San Giuseppe Jato rappresenta un passo importante per rendere la giustizia più vicina ai cittadini e più accessibile, soprattutto per le persone che si trovano in condizioni di fragilità. Si tratta anche di un buon esempio di collaborazione tra istituzioni, in questo caso tra enti pubblici e istituzione giudiziaria, che insieme lavorano per offrire servizi concreti ai territori e rafforzare la rete di protezione sociale”.

Un servizio territoriale per semplificare le pratiche giudiziarie

Gli sportelli di prossimità nascono con l’obiettivo di ridurre le distanze tra cittadini e sistema giudiziario.

In molti casi, infatti, avviare una pratica di amministrazione di sostegno, richiedere la nomina di un tutore o gestire una curatela richiede documentazione specifica e contatti con il tribunale. Non sempre queste procedure risultano immediate per chi non ha familiarità con il linguaggio giuridico o con gli strumenti digitali della pubblica amministrazione.

Gli sportelli intervengono proprio in questa fase. Offrono informazione, orientamento e assistenza operativa gratuita, aiutando i cittadini a compilare documenti, preparare ricorsi e trasmettere gli atti agli uffici giudiziari competenti.

Il servizio prevede anche un collegamento diretto con la Cancelleria del Giudice tutelare e un supporto nell’utilizzo dei portali ministeriali, passaggio spesso necessario per la gestione delle pratiche online.

Giorni e sedi di apertura degli sportelli

I nuovi punti di assistenza sono stati attivati in due sedi comunali facilmente raggiungibili.

A San Giuseppe Jato lo sportello è aperto il lunedì e il mercoledì dalle ore 9 alle 13 nella sede dell’ex Casa del Fanciullo, in via Vittorio Emanuele 264.

A Partinico, invece, il servizio è attivo il martedì e il giovedì dalle ore 9 alle 13 presso il Palazzo dei Carmelitani, in corso dei Mille 252.

La scelta di collocare questi servizi direttamente nei comuni mira a rendere l’assistenza più accessibile. Molte persone che necessitano di tutela giuridica, infatti, hanno difficoltà negli spostamenti o vivono situazioni familiari complesse.

Il supporto del terzo settore

Il progetto è stato realizzato con il contributo del Consorzio Umana Solidarietà e della Cooperativa sociale Liberi di Intrecciare, due realtà impegnate da anni nel campo dei servizi sociali e dell’assistenza alle persone vulnerabili.

Il loro coinvolgimento consente di affiancare alla dimensione giuridica anche una presa in carico sociale, con operatori capaci di ascoltare le esigenze delle famiglie e indirizzarle verso i percorsi più adatti.

In questo modo lo sportello diventa non solo un punto informativo, ma anche un luogo di orientamento e accompagnamento.

Una rete di servizi per la tutela delle persone fragili

Con l’attivazione degli sportelli anche nei comuni di Partinico e San Giuseppe Jato, la collaborazione tra Città Metropolitana di Palermo e Tribunale di Palermo compie un nuovo passo nel percorso di diffusione dei servizi di prossimità.

L’obiettivo è costruire un sistema più inclusivo e accessibile, capace di sostenere le persone che hanno bisogno di protezione giuridica e le famiglie che si trovano ad affrontare procedure complesse.

Gli sportelli rappresentano dunque un tassello di una strategia più ampia che punta a rafforzare la rete di protezione sociale sul territorio, portando servizi concreti direttamente nei comuni.