Calcio a 5, serie C1

Tuzzolino segna una doppietta in otto minuti poi l’Alcamo si sveglia ed è notte fonda per i rosanero. Finisce 7-3 la partita valida per la dodicesima giornata del girone A della serie C1 di calcio a 5. Ko che inchioda i rosanero a quota 12 in classifica e chiude non proprio felicemente il 2022 del quintetto palermitano.

Tuzzolino illude

Come detto, è Tuzzolino il protagonista della prima parte di partita. Sono suoi i due gol con i quali il Palermo C5 va avanti sul 2-0 ad Alcamo.

I sogni di gloria, però, durano pochissimo visto il blackout della compagine ospite: in pochi minuti il Palermo C5 viene letteralmente strapazzato dallo Sporting Alcamo che, in rapida successione, trova la via della rete per ben 4 volte. A segno Parrino, doppietta di Hernandez e autogol di Sgarlata. La prima frazione di gioco si chiude con un netto 4-2 in favore dei padroni di casa.

Niente da fare per il Palermo C5 nella ripresa

La musica non cambia nella ripresa. Lo Piccolo, allenatore del Palermo Calcio a5, cerca di correre ai ripari optando per la tattica del 5° giocatore di movimento, ossia giocando senza portiere di ruolo.

Lo Sporting Alcamo approfitta della supremazia territoriale e dilaga siglando altri 3 gol con Emmolo, Hernandez e nuovamente con Parrino.

Pochi minuti prima del triplice fischio sarà Russo a siglare il gol della bandiera per la compagine rosanero. Risultato finale 7-3 in favore dello Sporting Alcamo.

Prossimo impegno in campionato del Palermo C5 il prossimo 7 gennaio sul campo del San Vito Lo Capo. Una partita che non si deve sbagliare per evitare di scendere troppo in classifica.

I risultati

Isola – Marsala Futsal 6-4

Mistral Meeting Club – Cus Palermo 6-3

Resuttana San Lorenzo – Futsal Mazara 3-4

San Vito Lo Capo – Palermo Futsal Eighyniners 5-9

Sporting Alcamo Onlus – Palermo C5 7-3

Punta Vugghia Bagheria – Tiki Taka Palermo 3-5

Riposa Ve.Co. Palermo

Classifica aggiornata, Palermo C5 rimane a quota 12

Questa la classifica aggiornata del girone A della serie C1. Mistral Meeting Club 33 punti; Futsal Mazara 31; Cus Palermo 27; Tiki Taka Palermo 25; Marsala Futsal 18; Palermo Futsal Eightyniners, Sporting Alcamo Onlus e Punta Vugghia Bagheria 17; Palermo C5 12; San Vito Lo Capo 10; Isola C5 9; Resuttana San Lorenzo 7; Ve.Co. Palermo 4.