Ubriaco provoca incidente e aggredisce agenti della polizia municipale, arrestato

Ignazio Marchese di

10/09/2026

Ubriaco ha provocato un tamponamento in via Libertà a Palermo con un’auto una Nissan dove a bordo c’era una donna e due bambini. E’ fuggito a bordo della sua Bmw.

E quanto è stato raggiunto dagli agenti della polizia municipale ha aggredito anche loro. L’uomo nato a Palermo, ma residente a Modena, aveva la patente scaduta. L’automobilista è stato arrestato accusato di lesioni personali a pubblico ufficiale, resistenza e oltraggio, oltre alla violazione delle norme del codice della strada sulla guida in stato di alterazione.

Gli atti sono stati trasmessi alla procura in vista dell’udienza per direttissima al tribunale di Palermo.

Il comandante della polizia municipale di Palermo, Angelo Colucciello, ha espresso apprezzamento per la professionalità dimostrata dal personale intervenuto, capace di gestire una situazione particolarmente concitata garantendo la sicurezza pubblica e il corretto svolgimento degli atti di polizia giudiziaria.