“Stava lavorando. U picciriddu stava lavorando. Si stava guadagnando il pane”. Non si da pace la madre di Paolo taormina, il giovane di 21 anni ucciso con un colpo di pistola alla testa dopo aver sedato una rissa e sottratto un giovane al pestaggio de branco davanti al locale di famiglia in zona Spinuzza nel centro di Palermo.

Dolore davanti al locale della famiglia Taormina

“Come si fa ad ucciderlo per una banale rissa” continua la donna disperata. C’è tanto dolore davanti al locale U Scruacio in piazza Spinuzza dove la famiglia di Paolo Taormina gestisce l’attività commerciale.

“Ma come si fa. Qual è la motivazione. Mi hai distrutto la vita. Come si fa a sparare in testa a un ragazzo. Come faccio a vivere. Mi avete tolto la mia speranza” continua urlando la madre di Paolo Taormina. Attorno alla donna parenti e amici che cercano di consolarla. Tanti i giovani che si trovano non distante dal locale dove si è consumato il delitto.

Il racconto del testimone

“C’era una rissa. Un ragazzino veniva picchiato da dieci giovani. Paolo è uscito e ha detto di finirla. E di spostarsi perché loro dovevano lavorare” racconta un testimone presente fra le scene di disperazione.

“Sembrava finita quando uno dei dieci ha preso una pistola e ha fatto fuoco a distanza ravvicinata – racconta uno dei tanti che si trovano nei pressi del locale”.

La prima ricostruzione degli eventi

La tragedia si è consumata attorno alle 3 e mezza quando un gruppetto di giovanissimi scatena una maxi rissa. Sembra più che altro un pestaggio mirato. Il gruppo, infatti, stava picchiando un altro ragazzo dopo averlo accerchiato. Alla scena assiste la vittima che non riesce a restare in disparte e decide di intervenire in difesa del giovane picchiato da tutti ma anche dell’attività commerciale di famiglia di fronte alla quale stava avvenendo tutto. Ma quando Taormina interviene scatta la violenza omicida imprevedibile.