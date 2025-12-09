Presso la struttura Garden Hotel a Enna si è svolto, nella mattinata, il Congresso Regionale della UIL FP VVF Sicilia, nel corso del quale Ignazio Modica è stato riconfermato Segretario Generale della UIL FP Vigili del Fuoco Sicilia.

All’incontro erano presenti il Segretario Regionale FPL Salvatore Sampino, la Segreteria territoriale UIL PA Enna Paquita Di Mario e il referente della segreteria regionale UIL Sicilia Marco La Rosa.

I lavori sono stati aperti dai saluti dei Segretari Generali UIL FPL Rita Longobardi e UILPA Sandro Colombi. Gradito anche il messaggio di auguri di buon lavoro ai delegati da parte della Senatrice Dolores Bevilacqua.

Oltre 70 delegati provenienti da tutti i comandi VVF della Sicilia, insieme ai rispettivi Segretari territoriali, hanno preso parte al Congresso, contribuendo con interventi che hanno animato il dibattito in modo costruttivo e partecipato.

La fiducia in Ignazio Modica è stata confermata all’unanimità, riconoscendone il costante impegno, la capacità di coordinamento e il lavoro svolto a sostegno dell’intero territorio regionale.

La UIL FP Vigili del Fuoco Sicilia, sotto la sua guida, rinnova così il proprio impegno nella tutela dei lavoratori e nella difesa dei diritti di tutto il Corpo Nazionale.