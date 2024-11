Le dichiarazioni dei parenti

Stava tornando a casa dopo aver trascorso la serata in compagnia della fidanzata. Gianluca Billitteri e la fidanzata Ylenia Martello sognavano un futuro insieme, erano prossimi alla convivenza. Un sogno spezzato nel giro di pochi minuti, per un fatale impatto avvenuto nella notte tra il 21 e il 22 novembre. Sono ore di profonda tristezza per i familiari della famiglia Billitteri, travolti da un tragedia consumata in pochi minuti: “Smentisco la corsa clandestina – ha dichiarato Nicola Arduino, cognato e dirigente Fratelli d’Italia a Palermo – ieri sera Gianluca era stato dalla fidanzata e stava tornando a casa – continua – la colpa è dei piloni di cemento di viale Regione Siciliana. Mio nipote sognava una futuro con Ylenia, stava andando a convivere”.

“Mi manchi tanto”, la dedica della fidanzata

Un sogno che stava per diventare realtà spezzato dal tragico incidente. Da lì a poco tempo sarebbero andati a convivere e proprio ieri sera, si sono salutati per l’ultima volta. Una lunga dedica d’amore è stata pubblicata da Ylenia Martello poche ore dopo la tragedia: “Mi manchi tanto” – inizia così – sei l’unica persona di cui io mi sono innamorata così tanto, non sei solo tu ad avere un cuore che batte, ma a me interessano solo i battiti del tuo cuore, non sei il solo ad avere un’anima stupenda, ma solo la tua anima ha fatto risplendere la mia dopo essersi spenta, non sei l’unico uomo che vive su questo pianeta, ma sei l’unico uomo che sceglierei altre miriadi di volte per amare, tu non sei solo la tua vita, ma sei anche tutta la mia vita, Ti amo da impazzire”.

L’incidente

Un uomo di 32 anni, Gianluca Billitteri, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità.

L’Alfa Romeo 159, unica vettura coinvolta nell’incidente, è uscita di strada impattando contro il guardrail. Il conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto sul colpo. Viale Regione Siciliana è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi, la rimozione dei detriti e i rilievi da parte della polizia municipale e della polizia.

