Incidente allo Zen

Un uomo di 32 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Palermo, in viale Regione Siciliana, poco dopo la mezzanotte del 22 novembre. La vittima era alla guida di un’Alfa Romeo 159. Testimoni oculari hanno riferito di aver visto diverse auto sfrecciare ad alta velocità in direzione Trapani poco prima dell’incidente, all’altezza di corso Calatafimi. L’alta velocità sembra essere la causa principale dell’incidente, sebbene la dinamica sia ancora al vaglio delle autorità.

Impatto fatale contro il guardrail

L’Alfa Romeo 159, unica vettura coinvolta nell’incidente, è uscita di strada impattando contro il guardrail. Il conducente, estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è deceduto sul colpo. Viale Regione Siciliana è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire l’intervento dei soccorsi, la rimozione dei detriti e i rilievi da parte della polizia municipale e della polizia.

Incidente allo Zen, giovane motociclista rischia l’amputazione

Incidente nei giorni scorsi allo Zen di Palermo. Un giovane motociclista di 24 anni è rimasto gravemente ferito a seguito dell’impatto con un’automobile. A.C. – queste le sue iniziali – ha subito il parziale distaccamento di una gamba, adesso rischierebbe l’amputazione dell’arto.

La ricostruzione

Adesso A.C. è ricoverato presso l’ospedale Villa Sofia di Palermo. Secondo una prima ricostruzione fatta dagli agenti della polizia municipale, il ragazzo stava percorrendo via Sandro Pertini quando, all’incrocio con via Cannatella, si è scontrato con una Fiat 500 guidata da una donna, anche lei rimasta ferita e portata a Villa Sofia. Sull’incidente indagano i vigili della sezione Infortunistica. La conducente dell’auto rischia un’accusa per lesioni gravi. Entrambi i mezzi sono già stati sottoposti a sequestro.

Incidente mortale nel Palermitano, la vittima una donna che stava attraversando la strada

Incidente stradale a Partinico (Palermo). Una donna è stata investita e uccisa sulla strada statale 186, nel prolungamento della via Benevento. Si tratta di una donna da qualche tempo residente a Partinico. La vittima stava attraversando la strada quando, come hanno accertato gli agenti della polizia municipale, quando quasi all’altezza della pizzeria “Pinocchio”, sarebbe stata investita da un’auto condotta da un uomo, residente a Monreale.

L’automobilista non si sarebbe accorto nel buio del pedone e lo ha quindi colpito in pieno. La donna è stata sbalzata per qualche decina di metri ed è rimasta priva di conoscenza riversa sull’asfalto. Sono scattati i soccorsi, chiamati dallo stesso conducente del mezzo. I sanitari del 118 hanno soccorso la donna e trasportata all’ospedale Civico di Partinico molto vicino rispetto al luogo dell’incidente.

I medici del pronto soccorso hanno provato a rianimare la vittima ma per lei non c’è stato nulla da fare, è morta poco dopo il suo arrivo all’ospedale. Troppo gravi le lesioni interne riportate dall’impatto con l’automobile.

Il conducente del veicolo è stato sottoposto all’alcoltest, la sua macchina su ordine dell’autorità giudiziaria posta sotto sequestro per i necessari accertamenti. I caschi bianchi hanno effettuato i rilievi per accertare le responsabilità.