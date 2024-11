Traffico bloccato in viale Regione Siciliana. Nuova giornata di passione per gli automobilisti come successo ieri mattina. La causa un incidente stradale che ha coinvolto tre auto.

Una vettura alimentata e gas nei pressi della zona di Bonagia. I vigili del fuoco con tre squadre sono state costrette a bloccare l’intera carreggiata visto che a seguito dello scontro dalla vettura fuoriusciva gas. Nello scontro è rimasta ferita una donna in stato di gravidanza che è stata trasportata in ospedale dai sanitari del 18. I rilievi sull’incidente sono condotti dalla polizia municipale della sezione infortunistica.

La tragedia a Messina

Un motociclista di 55 anni, Giuseppe Ingemi, è morto in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata ieri (18 novembre) in via Garibaldi, vicino alla Prefettura di Messina. L’uomo era in sella a una Harley Davidson che, per cause in corso di accertamento, si è schiantata contro un palo della pubblica illuminazione.

Il motociclista è morto sul colpo. Sembra, dai primi accertamenti, che si sia trattato di un incidente autonomo. Secondo una prima ricostruzione il motociclista proveniva dal viale della Libertà e si stava immettendo sulla via Garibaldi, quando la moto ha sbandato paurosamente arrivando sulla banchina, per poi cozzare contro uno dei pali della luce che si trovano nella villetta che circonda la fontana del Nettuno.

Il mortale a Partinico

Incidente stradale a Partinico (Palermo). Una donna è stata investita e uccisa sulla strada statale 186, nel prolungamento della via Benevento. Si tratta di una donna da qualche tempo residente a Partinico. La vittima stava attraversando la strada quando, come hanno accertato gli agenti della polizia municipale, quando quasi all’altezza della pizzeria “Pinocchio”, sarebbe stata investita da un’auto condotta da un uomo, residente a Monreale.

L’automobilista non si sarebbe accorto nel buio del pedone e lo ha quindi colpito in pieno. La donna è stata sbalzata per qualche decina di metri ed è rimasta priva di conoscenza riversa sull’asfalto. Sono scattati i soccorsi, chiamati dallo stesso conducente del mezzo. I sanitari del 118 hanno soccorso la donna e trasportata all’ospedale Civico di Partinico molto vicino rispetto al luogo dell’incidente.