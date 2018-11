Installate fioriere, panchine e cestini gettacarta

Si sono conclusi i lavori di sistemazione e arredo delle aree pedonali di Piazzetta Meli e Piazza San Giacomo la Marina.

Con il coordinamento dell’ufficio relazioni esterne e sotto la supervisione dell’Ufficio città storica, le maestranze del Coime e dell’Area del Verde hanno provveduto alla installazione di fioriere, panchine e cestini gettacarta.

E’ stato inoltre realizzato un percorso pedonale protetto con paletti da Piazza San Domenico a Piazza Ex Fonderia.

Gli interventi sono stati realizzati in house utilizzando arredi già in possesso dell’amministrazione, quindi a costo zero.

“Un altro piccolo pezzo del centro storico viene restituito ai cittadini e sottratto al parcheggio selvaggio – ha dichiarato il Sindaco – grazie ancora una volta al lavoro dei dipendenti del Comune e delle Aziende.”