Sulla rete Anas questo fine settimana traffico in costante aumento per i rientri verso le grandi città del Centro-Nord: in base alle stime dell’Osservatorio Mobilità Stradale di Anas si attendono 12 milioni e 585mila spostamenti di autoveicoli da venerdì a domenica.

Viabilità Italia ha annunciato bollino rosso nell’intera giornata di domenica 31: spostamenti in netta crescita verso i grandi centri urbani in tutta Italia dalle località di villeggiatura.

Il traffico estivo non si concentra solo nei weekend: la mobilità coinvolge tutta la settimana, con milioni di italiani in viaggio ogni giorno. Due spostamenti su tre avvengono nei giorni feriali mentre i fine settimana restano i giorni di maggiore affluenza con un picco registrato già dal primo weekend di luglio.

Le partenze “intelligenti” durante i giorni feriali hanno contribuito a distribuire il traffico, limitare al massimo le congestioni, garantire percorsi più confortevoli.

Cantieri chiusi fino all’8 settembre ma in sicilia ne riparte uno il 2 settembre

Fino all’8 settembre saranno chiusi o sospesi 1.392 cantieri, circa l’83% di quelli attivi (1.672). mas in Sicilia c’è un cantiere che riapre prima. Dal 2 all’8 settembre, lungo la A19 “Palermo-Catania”, sarà chiusa al traffico la rampa di uscita dall’autostrada dello svincolo di Resuttano nella carreggiata in direzione Catania (Km 83).

Il provvedimento si rende necessario per consentire l’esecuzione di interventi di manutenzione sulla rampa, anche in previsione del suo utilizzo come viabilità alternativa durante i lavori sul viadotto Cannatello in direzione Catania.

Nei giorni di chiusura, tutti i mezzi con massa inferiore alle 44 tonnellate potranno raggiungere le località di Resuttano e Alimena percorrendo la A19 fino allo svincolo di Ponte Cinque Archi al km 97,750 e immettersi nella carreggiata in direzione Palermo per raggiungere lo svincolo di Resuttano.

Il rientro e le strade più trafficate

Gli itinerari interessati da questo weekend di controesodo saranno in direzione nord verso le grandi città provenienti dalle dorsali adriatica, tirrenica e jonica, e lungo i valichi di confine in direzione di Francia, Slovenia e Croazia.

L’intensificazione della circolazione potrà riguardare le principali arterie del Paese: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” che attraversa Campania, Basilicata e Calabria; le statali 106 “Jonica” e 18 “Tirrena Inferiore” in Calabria; le Autostrade A19 “Palermo-Catania” e A29 “Palermo-Mazara del Vallo” in Sicilia; la statale 131 “Carlo Felice” in Sardegna; la statale 148 “Pontina” nel Lazio, arteria particolarmente trafficata che insieme alla statale 7 “Appia” assicura i collegamenti tra Roma e le località turistiche del basso Lazio; l’Itinerario E45 (SS675 e SS3 bis) che interessa Umbria, Toscana, Emilia-Romagna e collega il nord est con il centro Italia; le direttrici SS1 Aurelia (Lazio, Toscana e Liguria), SS16 Adriatica (Puglia, Molise, Abruzzo, Emilia-Romagna e Veneto).

Al nord i Raccordi Autostradali RA13 ed RA14 in Friuli-Venezia Giulia verso i valichi di confine, la statale 36 “del Lago di Como e dello Spluga” in Lombardia, la statale 45 “di Val Trebbia” in Liguria, la statale 26 “della Valle D’Aosta” e la statale 309 “Romea” tra Emilia-Romagna e Veneto e la statale 51 “di Alemagna” in Veneto.

Divieto di transito ai camion e personale Anas in assistenza

Il divieto di transito dei veicoli pesanti è in vigore sabato 30 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 31 agosto dalle 7 alle 22.

La presenza su strada di Anas è di circa 2.500 risorse in turnazione, costituite da personale tecnico e di esercizio oltre al personale delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale, per assicurare il monitoraggio del traffico in tempo reale h 24.

