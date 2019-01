Proiettato ai cantieri culturali alla ZIsa

Un film su Aldo, il clochard ucciso sotto i portici di piazzale Ungheria, sarà proiettato domenica 13 gennaio alle 16:30 al cinema Vittorio De Seta ai cantieri culturali della Zisa di Palermo.

Il titolo del film “L’amico invisibile“, scritto e diretto dalla regista Simona D’Angelo. In occasione della proiezione verrà svolta una raccolta solidale di beni di conforto per i clochard (coperte, sciarpe, guanti, maglioni) da destinare alla onlus “Gli angeli della notte”.

Per assistere alla proiezione serve una prenotazione presso Piccola Accademia dei Talenti in via Giuseppe Paratore 17/19 Palermo. Lo short film racconta la storia di Marco ed Erika sono due bambini che andando a scuola incontrano un uomo che dorme per strada ignorato dai passanti.

Un uomo dolce e gentile con il quale i due piccoli protagonisti della storia iniziano un’amicizia all’insaputa dei genitori.