amap invia una nota spiegando i motivi del guasto

A Palermo un fiume di liquami usciti dalla fognatura invade da ieri sera viale Venere, via dell’Olimpo, via Castelforte ma anche tante altre strade di Partanna e Valdesi. I residenti sono costretti a chiudere le finestre ed evitare di uscire da casa perché l’odore è insopportabile.

Dopo il problema degli allagamenti non appena piove, ecco un’altra fastidiosa realtà con la quale gli abitanti delle due borgate devono fare i conti.

Oggi Amap ha diffuso una nota in cui si legge: “L’Amap informa che, in data 05/12/2018 si è verificata, in corrispondenza della via dell’Olimpo, una nuova perdita su una delle due condotte prementi DN 500 che, rilanciano i reflui depurati dall’impianto di Fondo Verde, fino al recapito finale di Villa Adriana. Sono attualmente in corso i lavori di riparazione sulla condotta danneggiata. Il guasto crea ripercussioni sul sistema di smaltimento dei liquami di Fondo Verde, provocando nei punti più depressi, fuoriuscite di liquami sulla sede stradale.

Sarà cura di questa Società fornire notizie sull’andamento dei lavori.

L’Amap si scusa per i disagi arrecati”.

Intanto i residenti sono sempre più esasperati.