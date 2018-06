Sabato 9 giugno dalle 9 alle 14

Distribuzione gratuita di libri, performances artistiche, danze popolari, animazioni musicali, letture di testi. Iniziativa del Liceo scientifico Basile-D’aleo e di BCsicilia

Organizzato dal Liceo scientifico Emanuele Basile-D’aleo e da BCsicilia si terrà sabato 9 giugno 2018 con inizio alle ore 9,00 presso l’Antivilla comunale di Monreale la manifestazione “Un libro in dono”. La manifestazione ha lo scopo di valorizzare il libro come strumento indispensabile di informazione, di svago e di conoscenza utile per la crescita intellettuale e personale

L’iniziativa prevede, oltre alla distribuzione gratuita di libri, l’esibizione degli alunni in performances artistiche e creative con danze popolari, animazioni musicali, letture di testi italiani e stranieri, e la visita guidata al MAM, museo d’arte del mosaico. La manifestazione è l’evento conclusivo del percorso di alternanza scuola-lavoro a cura degli studenti delle classi VA e VB del Liceo scientifico Emanuele Basile-D’aleo di Monreale con il coordinamento del tutor interno della prof.ssa Finella Giordano e del tutor esterno dott. Alfonso Lo Cascio di BCsicilia.