I carabinieri forestali hanno recuperato un pitone reale a Palermo. L’esemplare lungo un metro e mezzo è stato trovato tra via Malaspina e via Marconi. La sua presenza è stata segnalata da alcuni residenti.

Proprio come successe due anni fa nella stessa zona tra via Catania e via Cusmano. Allora a segnalare la presenza dell’animale era stato un fruttivendolo.

Allora come adesso i serpenti sono stati affidati al Bioparco di Carini. Evidentemente in zona c’è qualcuno che ama tenere in casa i serpenti.