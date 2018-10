Un fruttivendolo in via Giacomo Cusmano ad angolo via Generale Cantore a Palermo ha trovato e riuscito a catturare un pitone reale.

Il commerciante poco dopo ha chiamato i carabinieri forestali del Nucleo Cites che hanno recuperato l’animale e lo hanno portato a Carini nel Bioparco.

Il serpente è tutelato dalla convenzione di Washington. I militari hanno accertato che il rettile non aveva il microchip. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare il proprietario.