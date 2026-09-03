La monarchia britannica appesa al filo del voto popolare. È questo lo scenario radicale e dirompente al centro di “Exit Queen – Scacco alla regina”, il nuovo romanzo politico firmato a quattro mani dal giornalista dell’AGI Francesco Spartà e dall’avvocato Marco Ubezio. Il libro, pubblicato dalla casa editrice indipendente siciliana Bonfirraro Editore, si appresta a incontrare i lettori nell’Isola con un mini tour nel Ragusano, promettendo di accendere il dibattito su una delle istituzioni più antiche e simboliche d’Europa.

La trama: uno scontro tra popolo e tradizione

Il romanzo prende il via con l’ascesa a Downing Street di un nuovo Primo Ministro, espressione di una spinta popolare di rottura, che apre una frattura senza precedenti nel sistema istituzionale del Regno Unito. Buckingham Palace diventa così il centro silenzioso di una partita decisiva, mentre il Paese si spacca e le istituzioni vacillano. Al centro della tempesta c’è la figura di Elisabetta II, chiamata a confrontarsi con un passaggio storico che mette in discussione il senso stesso della Corona. Attraverso una scrittura tesa, elegante e incisiva, gli autori interrogano il lettore sui nodi centrali del nostro tempo: il rapporto tra popolo e potere, il ruolo dei simboli e il peso della tradizione in un’epoca di grandi cambiamenti.

Le voci degli autori e dell’editore

«Abbiamo voluto raccontare cosa accade quando il consenso non è più scontato e le istituzioni smettono di essere percepite come intoccabili», spiega Francesco Spartà. Gli fa eco Marco Ubezio, profondo conoscitore della materia: «La monarchia britannica è uno dei simboli più forti e riconoscibili della nostra epoca».

Grande soddisfazione anche da parte dell’editore Salvo Bonfirraro, che sottolinea il valore civile dell’opera: «Con Exit Queen abbiamo voluto pubblicare un romanzo che affronta il rapporto tra consenso e istituzioni. È un libro che invita a reflex su ciò che consideriamo stabile e su quanto, invece, possa cambiare».

Bonfirraro Editore: una realtà indipendente che guarda al futuro

Dietro la pubblicazione di questo volume c’è la firma di Bonfirraro Editore, una realtà editoriale con sede a Barrafranca (EN) che fa della ricerca e dell’indipendenza il proprio marchio di fabbrica. «La nostra storia è il futuro verso cui ci avviamo…»: questa la massima sposata dal fondatore Salvo Bonfirraro, che guida l’azienda assecondando una curiosità innata, oggi condivisa e portata avanti anche insieme al figlio Alberto Bonfirraro, responsabile del settore marketing. Ogni volume pubblicato dal marchio – che spazia tra narrativa, poesia, saggistica, storia e letteratura straniera – nasce con l’obiettivo di racchiudere una scoperta, un’idea e un nuovo modo di valutare il mondo contemporaneo.

Chi sono gli autori

Francesco Spartà: Origini e cuore a Taormina, ma cresciuto nel Varesotto. Dopo la laurea in Giurisprudenza si è specializzato in Comunicazione Politica alla Luiss di Roma. Giornalista professionista a 25 anni, oggi lavora alla redazione Esteri dell’AGI.

Origini e cuore a Taormina, ma cresciuto nel Varesotto. Dopo la laurea in Giurisprudenza si è specializzato in Comunicazione Politica alla Luiss di Roma. Giornalista professionista a 25 anni, oggi lavora alla redazione Esteri dell’AGI. Marco Ubezio: Avvocato con una viscerale passione per la monarchia inglese, tanto da aver partecipato come concorrente al celebre quiz Rischiatutto portando come materia proprio la regina Elisabetta II. Esperto televisivo sui temi della Royal Family, ha già pubblicato nel 2022 la biografia Elisabetta, la Regina infinita (Garzanti) insieme ad Alberto Mattioli.

Le date del tour nel Ragusano

Il tour letterario si articolerà in due appuntamenti pomeridiani e serali: