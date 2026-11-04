E’ indubbiamente una stagione particolare questa che chiude il 2026 del Monk Jazz Club di Catania iniziata a settembre con le celebrazioni per i 10 anni di attività del jazz club più importante della Sicilia orientale. “10 Years Together” l’hanno chiamata i quattro soci dell’associazione Algos (Dino Rubino, Nello Toscano, Giuseppe Privitera e Francesca Santangelo) che ha creato nel 2017 il jazz club etneo da tre anni ospitato all’interno del Palazzo Scammacca del Murgo al numero 1 di piazza Scammacca: si sono svolti solo due dei sei tripli concerti in programma (la formula del Monk prevede un concerto alle 21.30 del venerdì e due live, alle 19 e alle 21.30, il sabato successivo), ed è già tutto sold out, fino a dicembre: «Un risultato che ci riempie di felicità e orgoglio – sottolineano i soci di Algos –. Grazie a tutte e tutti voi per l’affetto, la partecipazione e la fiducia con cui continuano a sostenere il nostro progetto».





E in virtù di questo sold out “precoce” arriva una sorpresa, “The Wednesday cLab”, un format dedicato all’improvvisazione live, dove la musica nasce dall’incontro, dalla creatività e dall’energia del momento. Tre gli appuntamenti di novembre, mercoledì 4, 18 e 25 novembre, a partire dalle ore 21, a ingresso libero. Un nuovo appuntamento, un nuovo modo di vivere il jazz al Monk che si affianca alla stagione ordinaria.

Il Monk Jazz Club a Palazzo Scammacca del Murgo

Stagione ordinaria che vede in calendario, venerdì 6 e sabato 7 novembre, “Flamingo”, progetto live del chitarrista etneo Carlo Alberto Proto che nasce dall’omonimo disco pubblicato dalla Jazzy Records del pianista messinese Giovanni Mazzarino che lo affiancherà insieme con Tommaso Pugliese al contrabbasso, Francesco Scopelliti alla batteria e Giovanna Magro alla voce. Proto ha conseguito con lode la Laurea magistrale in chitarra jazz al conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina, studiando con proprio con Mazzarino, il quale diventerà presto sua guida e grande fonte di ispirazione. Oggi Proto, oltre alla sua attività artistica compositiva e concertistica, svolge anche una intensa attività didattica.





Il chitarrista catanese Carlo Alberto Proto

Il 20 e 21 novembre torna in Sicilia il polistrumentista norvegese Karl Seglem (sax tenore, corno di capra, voce e poesie) il quale con Dag-Filip Roaldsnes al pianoforte, Hallvard Gaatdløs al basso e voce e Kåre Opheim alla batteria e voce, proporrà la sua consueta fusione fra jazz e world music. Considerato uno dei principali virtuosi del corno di capra e del sassofono tenore in Norvegia, Seglem si distingue per una costante spinta alla ricerca tra musica folk, jazz e nuove sonorità. Con un repertorio che attinge da un’impressionante discografia (con ben 45 pubblicazioni all’attivo), il quartetto propone un concerto straordinariamente estroverso, poetico e ricco di un’energia tipicamente nordica.





Karl Seglem, foto di Alessia Spampinato

Durante la sua permanenza a Catania Seglem nelle ore diurne affiancherà l’ensemble jazz-world siculo-internazionale Alkantara MediOrkestra (Fabio Tiralongo sassofono; Fabio Sodano duduk, ney, sax e flauti; Bronagh Slevin violoncello; Alexandra Dimitrova violino; Enzo Rao violino e oud; Mahmoud Hamad voce, oud e darbouka; Roberto Fiore contrabbasso; Josè Mobilia percussioni; Riccardo Gerbino tabla; Mario Gulisano percussioni e marranzano; Francesco Cerra chitarra elettrica; Giuseppe Privitera direttore e arrangiatore) – con cui ha suonato nel 2024, esperienza culminata nell’album live “Jazzbound”, pubblicato nel 2025 da Mhodì Music Company – nel progetto formativo con i giovani musicisti degli istituti comprensivi “Parini” e “Brancati” di Catania e i tutor del progetto alternanza scuola-lavoro del liceo “Turrisi Colonna” della città etnea. Un lavoro di re-arrangiamento di alcuni brani della Alkantara MediOrkestra per poter essere suonati anche dai giovani studenti-musicisti durante il concerto previsto per domenica 22 novembre, alle ore 11, in piazza Scammacca, di fronte al Monk.

Alkantara MediOrkestra, foto di Nadia Arancio

Il progetto fa parte di “Cantieri d’arte. Alle periferie del centro”, programma di Algos sostenuto da “Palcoscenico Catania. La bellezza senza confini 2026”, l’iniziativa promossa dal Comune di Catania e finanziata dal Ministero della Cultura, che punta a rendere la cultura uno strumento di inclusione, crescita e coesione sociale, coinvolgendo le municipalità, le scuole, gli spazi pubblici e i luoghi di aggregazione, con particolare attenzione alle periferie e alle aree più fragili.

Info alla e-mail prenotazioni@monkjazzclub.it o al telefono 375.5249597.

Luogo: Monk Jazz Club, Piazza Scammacca, 1, CATANIA, CATANIA, SICILIA

Tipo evento: Concerto

Artista: Carlo Alberto Proto 5et Karl Seglem 4et Alkantara MediOrkestra

Info:

Sei gli appuntamenti di novembre per l’associazione Algos e il Monk Jazz Club di Catania. Si inizia nel jazz club di Palazzo Scammacca del Murgo con il nuovo format live del mercoledì “The Wednesday cLab”, in calendario il 4, il 18 e il 25 novembre. La stagione ordinaria, già sold out fino a dicembre, prosegue il 6 e 7 novembre con il Carlo Proto 5et, e il 20 e 21 novembre con il Karl Seglem 4et. Il 22 novembre, il sassofonista norvegese affiancherà in piazza Scammacca a Catania l’Alkantara MediOrkestra e gli studenti-musicisti delle scuole catanesi “Parini”, “Brancati” e “Turrisi Colonna”, progetto sostenuto dall’iniziativa comunale “Palcoscenico Catania 2026”

Link: www.monkjazzclub.it

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.